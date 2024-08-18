Папа римский выступает против запрета канонической Украинской православной церкви

Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после общения с главой Римско-католической церкви.

По его словам, папа Франциск оценивает данный шаг как акт религиозного гонения и убеждён, что стороны конфликта должны простить друг друга. Цивилизованное общество не может существовать без религиозной свободы, добавил Севастьянов в интервью РИА Новости.

12 августа Владимир Зеленский заявил о том, что запрет канонической УПЦ в стране укрепит «украинскую духовную независимость», а Верховная рада планирует рассмотреть проект закона в ближайшее время. Документ также поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

В российском МИДе данный законопроект назвали варварским и отметили, что киевскому режиму не удастся уничтожить каноническое православие.