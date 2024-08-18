ЦБ Ливии приостановил работу из-за похищения своего сотрудника
В Ливии Центральный банк приостановил работу всех своих отделений в связи с похищением главы департамента информационных технологии Мусаба Муслима.
Соответствующее заявление появилось на странице ЦБ в Facebook*.
«Центральный банк <…> приостанавливает работу всех своих отделений до тех пор, пока Муслим не вернётся к работе», — передаёт ТАСС слова представителей ЦБ.
Ранее резиденция премьер-министра Ливии Абделя Хамида Дбейбы подверглась обстрелам противотанковыми реактивными снарядами.
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