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ЦБ Ливии приостановил работу из-за похищения своего сотрудника

В Ливии Центральный банк приостановил работу всех своих отделений в связи с похищением главы департамента информационных технологии Мусаба Муслима.

ЦБ Ливии приостановил работу из-за похищения своего сотрудника
© globallookpress.com

Соответствующее заявление появилось на странице ЦБ в Facebook*.

«Центральный банк <…> приостанавливает работу всех своих отделений до тех пор, пока Муслим не вернётся к работе», — передаёт ТАСС слова представителей ЦБ.

Ранее резиденция премьер-министра Ливии Абделя Хамида Дбейбы подверглась обстрелам противотанковыми реактивными снарядами.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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