Названы сроки заключения сделки по Газе

Президент США Джо Байден желает, чтобы сделка о прекращении огня в секторе Газа была заключена до конца следующей недели, пишет обозреватель Барак Равид в статье для портала Axios.

Байден и его помощники, отметил автор статьи, уверены, что как никогда близки к сделке о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, включая граждан Соединенных Штатов.

Кроме того, американский лидер стремится сдержать Иран и ливанское движение «Хезболла» от нападения на Израиль, которое может помешать переговорным усилиям.

Израиль намерен контролировать весь сектор Газа

Вместе с тем, пояснил Равид, пока неясно, согласится ли ХАМАС на выдвинутые предложения. Он добавил, что глава политбюро движения Яхья Синвар еще не ознакомился с результатами прошедших в пятницу переговоров и не дал свой ответ.