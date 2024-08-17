Вашингтон пытается возложить вину за атаку на Курскую область на Киев, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с NEWS.ru он выразил уверенность, что США причастны к организации операции. По словам эксперта, в ней чувствуется работа космической разведки, тактика террористов в Сирии и самой американской армии.

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А что США рассекретили, то, наверно, решили показать, что они «мирные» люди, что будет мир. И в срыве мирных переговоров, конечно, пытаются возложить вину на Украину. Не знаю насчет России, но на Украину возложить вину точно, типа США тут не при чем — по поводу операции ВСУ в Курской области. Якобы США тут не при чем, хотя они готовили это нападение и поставили задачу, — объяснил Перенджиев.

Политолог также подчеркнул, что Киев рассчитывал взять под контроль Курск и Белгород, чтобы шантажировать Москву. Он отметил, что украинская сторона хотела получить весомые аргументы для переговоров, однако своей атакой под Курском Киев оборвал все возможности для диалога.

Ранее американские СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины вторжением в Курскую область сорвали секретные переговоры Москвы и Киева, которые, как предполагается, должны были пройти в Катаре в августе. Речь шла о частичном прекращении огня: стороны хотели прекратить атаки на энергетические объекты.