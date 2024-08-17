В Китае сделали предупреждение из-за атак ВСУ на Курскую область

Украинский конфликт может выйти за его пределы из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область России. Об этом заявил обозреватель китайского издания Global Times (GT) Чжан Юйин.

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Журналист, ссылаясь на мнение экспертов, полагает, что ситуация на поле боя стала более сложной. Специалисты предупредили, что Россия может жестко ответить на действия украинской армии.

В Минобороны рассказали об обстановке в Курской области

Ранее глава ФСБ Александр Бортников назвал вторжение ВСУ в Курскую область террористической атакой. Он отметил, что в Курской, Белгородской и Брянской областях проводятся контртеррористические операции и принимаются меры по организации защиты граждан.