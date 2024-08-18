Описано отношение Харрис к Зеленскому

Кандидатка в президенты США Камала Харрис не слишком погружена в украинскую повестку и может испытывать личную антипатию к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков.

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«Пока сложно прогнозировать отношение Харрис к украинскому конфликту в случае ее победы на президентских выборах — многое будет решаться на поле боя. Но вместе с Харрис придет и новая команда: новый госсекретарь, советник по нацбезопасности. То есть, те, кто не прожигал так много политического капитала на этом конфликте. Так что, возможно, решат, что пора договариваться. И не зря звучат панические сообщения о том, что у Харрис плохие отношения с Зеленским», — заметил Дудаков.

Политолог напомнил, что она ни разу не была на Украине с начала конфликта и не выступала так рьяно по повестке конфликта как действующий глава США Джо Байден.

«Может, там действительно имеет место личная антипатия, может, что-то еще. К тому же, Байден погружен в украинские реалии уже давно. У Харрис таких связей нет, потому, возможно, она просто воспринимает всю эту ситуацию в более негативном ключе», — допустил Дудаков.

Ранее Харрис обошла своего главного конкурента, экс-президента США Дональда Трампа в опросе об экономическом доверии. Доверие ей выразили 42 процента опрошенных. Трамп набрал 41 процент, уступив своей конкурентке.