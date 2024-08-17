Экс-разведчик США заявил об изъятии у него агентами ФБР уникального архива

Спецагенты ФБР в ходе обыска изъяли уникальный архив, доказывающий, что высказывания Вашингтона о причинах начала войны в Ираке были лживыми, рассказал экс-офицер разведки США Скотт Риттер. Об этом пишет RT в Telegram-канале.

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Офицер уточнил, что на самом деле у Багдада не было оружия массового уничтожения, как утверждали в Соединенных Штатах.

Риттер заявил, что за ним несколько лет следили агенты ФБР

Сотрудники бюро известили, что обыски связаны с законом о регистрации иностранных агентов. Они изъяли все электронные устройства и более дюжины коробок с документами, сорвали работу над важной статьей, отметил Риттер.

Напомним, что на днях агенты ФБР уже проводили обыск у Риттера. Они объяснили свои действия тем, что проводят федеральное расследование.

Кроме того, в июне силовики силовики сняли Скотта Риттера с рейса и не дали ему вылететь в Россию на Петербургский международный экономический форум.