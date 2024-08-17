ЦИК Беларуси сообщил о готовности провести выборы президента в любое время

Председатель Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко подтвердил готовность к проведению президентских выборов в любое время. Согласно законодательству, выборы должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.

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Карпенко подчеркнул, что выборы станут логическим завершением масштабных политических преобразований, начатых после внесения изменений в конституцию в 2022 году.

— И логично, что выборы президента как важной ветви власти, которая координирует другие ветви власти,— достаточно важный институт в этой политической модернизации. Поэтому будем ждать решения Палаты представителей. ЦИК готов к проведению выборов в любой момент, — цитирует Карпенко «Ъ».

10 августа действующий лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам нужно смириться с мыслью, что в стране скоро может быть другой президент. Однако он заверил, что не собирается бросать граждан в ближайшее время.

Белорусский лидер опроверг информацию о том, что у него есть проблемы со здоровьем. По его мнению, многие люди считают, что если человек находится у власти достаточно долго, то он обязательно начнет воровать. Подобную дезинформацию распространяют его оппоненты за границей в преддверии президентских выборов в стране.