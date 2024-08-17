Украина вскоре может лишиться важного союзника в лице Германии из-за новостей о причастности Киева к подрыву газопровода "Северный поток", пишет издание UnHerd.

В статье говорится, что теракт на газопроводе, призванный ослабить Россию, на деле может "подорвать немецкую поддержку" Украины.

Отмечается, что эту тему будут активно педалировать оппозиционные партии "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт", которые выступают против поддержки Украины и становятся все популярнее.

Газета WSJ писала, что главком ВСУ Валерий Залужный приказал подорвать газопроводы "Северный поток" в сентябре 2022 года, невзирая на требования Владимира Зеленского и ЦРУ об отмене операции. Сам Залужный, теперь занимающий пост посла в Лондоне, это отрицает.

Утверждается, что диверсию провели трое проживавших в Европе украинских дайверов.

Газопроводы были взорваны в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин обвинил в теракте США.