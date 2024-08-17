Стало известно о сорванных Киевом преговорах с Москвой

В августе Украина и Россия собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Это было бы равнозначно частичному прекращению огня, однако переговоры были сорваны неожиданным вторжением ВСУ в Курскую область.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимных дипломатов и чиновников, знакомых с ситуацией.

МИД России оценил возможность переговоров с Украиной

Издание отмечает, что соглашение должно было стать «знаковым». При этом переговоры не были прямыми: катарцы выступали в качестве посредников и встречались отдельно с украинской и российской делегациями.

Некоторые участники переговоров надеялись, что после переговоров об энергетике может наступить черед «некоторого сдвига для обеих стран». Ограниченное прекращение огня могло стать залогом «более всеобъемлющего соглашения о прекращении конфликта».

Дипломат, проинформированный о переговорах, сообщил, что российские официальные лица отложили встречу с официальными лицами Катара после вторжения ВСУ в Россию. Московская делегация охарактеризовала это как «эскалацию», сказал дипломат. Он добавил, что Киев не предупреждал Доху о своей предстоящей агрессии.

При этом, по словам источника, Россия «не отменила переговоры и попросила «дать время». Украина в любом случае хотела отправить свою делегацию в Доху, однако Катар отказался, поскольку не считал одностороннюю встречу выгодной.

Дипломат, знакомый с переговорами, сообщил, что Катар обсуждал с Киевом и Москвой вопрос о моратории на энергетические удары в течение последних двух месяцев. Обе стороны договорились о проведении саммита в Дохе, и осталось проработать лишь незначительные детали.

«После Курска русские отказались», — сказал источник.

Российский ученый, «имеющий тесные связи с высокопоставленными российскими дипломатами», дал понять, что Путин не будет заключать сделку после украинской агрессии.

«Вы знаете, что наше российское руководство обычно не идет на какие-либо компромиссы под давлением», — сказал он.

В офисе президента Украины сообщили, что саммит в Дохе отложен «из-за ситуации на Ближнем Востоке». При этом он пройдет в формате видеоконференции 22 августа.

О возможном «энергетическом» соглашении и планируемом саммите ранее не сообщалось.

Американское издание отмечает, что военные аналитики выразили скептицизм по поводу того, что украинские силы смогут сохранить частичный контроль над Курской областью. Москва также продолжает добиваться успехов в Донбассе и не отводит оттуда войска. При этом Зеленский поставил на карту очень многое и рискует проиграть.