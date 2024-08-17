Талибы* оценили отношения между Афганистаном и Россией при их власти

Отношения Афганистана и России улучшились с приходом к власти «Талибана» (*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом заявил глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин, передает РИА Новости.

Шахин напомнил, что в Афганистане сейчас отмечают третью годовщину прихода «Талибана» к власти.

«Мы хотим улучшения отношений с Россией, и сейчас отношения между Афганистаном и Россией самые лучшие, если сравнивать их со временем оккупации», — сказал глава политбюро.

По его словам, политика оккупантов требовала, чтобы проамериканское правительство Афганистана не имело хороших отношений с Россией. В итоге предыдущее руководство служило Западу, а не защищало национальные интересы афганского народа.

Шахин отметил, что движение стремится к хорошим отношениям со всеми соседними странами.

В сентябре 2021 года талибы сформировали новое правительство в стране, положив конец 20-летней оккупации США и НАТО.