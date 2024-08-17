NYT: Иран принял решение отложить удар по Израилю

Тегеран принял решение отложить ответ на убийство главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании, пишет обозреватель Ронен Бергман в статье для The New York Times.

По его данным, Иран и ливанское движение «Хезболла» понизили уровень боевой готовности своих ракетных подразделений. Вместе с тем, добавил он, удар может быть нанесен позднее.

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Решение Тегерана отложить удар возмездия может быть обусловлено тем, что республика считает необходимым дать посредникам время для завершения переговоров по прекращению огня в секторе Газа, уточнил аналитик.

Кроме того, заметил Бергман, западные страны также активно работают над тем, чтобы снизить напряжение в регионе.

В частности, на днях в Израиль прибыли министры иностранных дел Великобритании и Франции с тем, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и выяснить, удалось ли достигнуть прогресса на переговорах.

Ранее иранская миссия при ООН сообщила, что Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании акциями, которые призваны «вызвать глубокое раскаяние у преступника».