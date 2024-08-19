Чикаго перед съездом Демпартии США готовится к массовым протестам

Власти и жители американского Чикаго перед предстоящим в понедельник открытием Национального съезда Демократической партии США готовятся к массовым протестам. Как убедился корреспондент ТАСС, на многих улицах города возведены металлические ограждения, в магазинах приняты дополнительные меры против грабежей.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли несколько улиц вблизи крытой спортивной арены "Юнайтед-центр", где пройдут основные мероприятия съезда. На стадион сейчас пропускают лишь участников политического форума, волонтеров, а также журналистов. В целях безопасности фотосъемка в помещениях комплекса запрещена.

Ограждения установлены вокруг одной из престижных гостиниц Чикаго Hyatt Regency, где освещающим события форума журналистам выдают документы, подтверждающие их аккредитацию.

Меры предосторожности приняты и в районах города, напрямую не связанных с проведением съезда. В центре города витрины многих магазинов и офисных зданий закрыты фанерой. Владельцы некоторых торговых точек предпочли временно убрать товары. Так поступили, к примеру, продавцы украшений и изделий с бриллиантами.

Металлической решеткой выше человеческого роста огорожено здание, где, в частности, находятся федеральный суд Северного округа штата Иллинойс и апелляционный суд седьмого округа. Таблички на барьере предупреждают об уголовной ответственности за порчу государственной собственности.

По улицам города ездят группы полицейских на велосипедах. Они патрулируют центральные районы Чикаго и улицы вблизи "Юнайтед-центра". Над городом барражируют полицейские вертолеты.

Криминальный Чикаго

У жителей "города ветров", как нередко называют Чикаго, расположенный на берегу озера Мичиган, есть основания для беспокойства. Летом 2020 года здесь были массовые грабежи во время протестов из-за смерти задержанного в Миннеаполисе (штат Миннесота) полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Несколько общественных организаций, включая пропалестинские, объявили о планах проведения манифестаций в дни съезда демократов. Ожидаются многотысячные акции.

Чикаго не относится к числу наиболее благополучных городов США с точки зрения преступности. Случаи стрельбы в общественных местах происходят здесь нередко. К примеру, в пятидневные выходные по случаю Дня независимости США, который отмечают 4 июля, в "городе ветров" огнестрельные ранения получили 109 человек, 19 из них умерли.

На съезде демократов, который пройдет 19-22 августа вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, даст официальное согласие баллотироваться на высший государственный пост на ноябрьских выборах. Делегаты форума также должны утвердить политическую платформу партии.