Известный американский политический сатирик и журналист Ренди Кредико заявил, что Россия должна продолжить денацификацию Украины и разобраться с НАТО.

Кредико отметил, что Россия не должна вести переговоры с террористами.

«Они должны денацифицировать оставшуюся Украину и выгнать НАТО», — написал он в соцсети X.

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Ренди Кредико — политический сатирик, борец за гражданские права и журналист. Он известен независимой позицией и интервью с художниками, активистами, интеллектуалами, политиками. В течение многих лет Ренди добивался свободы и справедливости для Джулиана Ассанжа. Кредико считает своей задачей «говорить правду властям».

Весной прошлого года Кредико посетил Донецк и заявил, что украинские формирования обстреливают гражданские объекты, терроризируя мирное население.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время общения с американским журналистом Такером Карлсоном объяснил, что такое денацификация.