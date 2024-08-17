Путин стал одним из самых упоминаемых лидеров в СМИ США в 2024 году

Российский президент Владимир Путин и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху стали наиболее упоминаемыми иностранными лидерами в американской прессе в 2024 году.

До августа 2024 года Путина в американских медиа упомянули 16,3 тыс. раз, Нетаньяху – 19,9 тыс. раз, передает РИА «Новости» со ссылкой на собственные подсчеты.

В 2020 году израильский премьер упоминался 2,7 тыс. раз, российский президент – 6 тыс. раз. В 2016 году Нетаньяху упоминали 2 тыс. раз, Путина – 12,8 тыс. раз.

Председателя КНР Си Цзиньпина указывали в публикациях американской прессы в 2024 году 3,4 тыс. раз.

Публикации в прессе анализировались с 1 января по 31 декабря выборных годов, до августа в 2024 году. В ходе подсчетов учитывались данные по всему массиву медиа в США, в том числе пресс-релизы, научные публикации и государственные СМИ.

Отмечается, что считались релевантные источники, это те, где поисковое слово (страна, персона или тема) указывалась не меньше трех раз.