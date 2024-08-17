Израиль затребовал эвакуации свыше 170 тыс. человек из сектора Газа

Израильская сторона потребовала эвакуировать из районов боевых действий порядка 170 тыс. жителей сектора Газа, сообщило представительство управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН на оккупированных территориях Палестины.

Приказ об эвакуации сокращает гуманитарную зону до 41 квадратного километра, или 11% всей территории анклава, по предварительным оценкам, он затронет 122 организованных УКГВ и другими структурами пунктов временного размещения, указали в управлении, передает ТАСС.

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Отмечается, что в этой зоне проживает в общей сложности более 170 тыс. человек.

Ранее в пятницу израильская армия предупредила об эвакуации районов Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха на юге анклава.