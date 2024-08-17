NYT: Трамп начал подготовку к дебатам с Харрис за три недели до них

Кандидат в президенты США Дональд Трамп уже начал подготовку к предвыборным дебатам, проведение которых запланировано на первую декаду сентября, со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times.

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По ее сведениям, для подготовки к дебатам с вице-президентом США Трамп привлек бывшего демократа и члена Палаты представителей Конгресса от штата Гавайи Талси Габбард, которая участвовала в предвыборной гонке в 2020 году.

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В заявлении представителя Трампа Кэролайн Ливитт, выдержки из которого приводит издание, указывается, что бывшему президенту "не нужна традиционная подготовка к дебатам, однако он продолжит проводить встречи с уважаемыми советниками по политике и эффективными специалистами в области коммуникации, [в числе которых] Талси Габбард, которая одерживала верх над Камалой Харрис на дебатах в 2020 году".

По информации издания, Трамп в этом году уже потратил больше времени на подготовку к дебатам, чем в 2016 и 2020 году. Отмечается, что в ходе встреч с советниками он прорабатывает различные сложные вопросы, которые могут быть ему заданы в ходе дебатов, а также просит своих помощников исполнять роль модераторов.

Как ожидается, предвыборные дебаты Харрис и Трампа пройдут 10 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания), их модератором выступит телеканал ABC.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден, однако после своего провального выступления на июньских теледебатах с Трампом он принял решение выйти из гонки. 7 августа Харрис объявила, что официально стала кандидатом в президенты от Демпартии. Кандидатом от республиканцев был утвержден Трамп.