Версия о том, что группа из шести украинцев самостоятельно совершила подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", является маловероятной, поскольку такую масштабную операцию невозможно провести без значительных ресурсов, которые может предоставить только крупное государство. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

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"Идея о том, что группа из шести украинцев отправилась на лодке взрывать газопроводы в Балтийском море, кажется маловероятной, поскольку для таких сложных операций необходимы значительные технические и финансовые средства", - отметил политик.

По словам Филиппо, "для этого нужны именно государственные ресурсы, поэтому заслуживающей доверия представляется версия американского публициста Сеймура Херша, который указал на ответственность США и НАТО".

"Они пытаются скрыть очевидную ответственность США и Североатлантического альянса, предложив нам неправдоподобную версию", - подчеркнул лидер "Патриотов".

Газета S ddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit 14 августа сообщила, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков". Согласно имеющимся данным, сейчас подозреваемый скрылся. Германская прокуратура, как указывало издание, подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии на "Северных потоках". В свою очередь представитель кабинета министров Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" имеет наивысший приоритет для правительства ФРГ.

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, задачей Запада в теме расследования подрыва газопроводов является снятие с себя ответственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что у РФ "нет сомнений", что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США.