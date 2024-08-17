Аргентина может отказать Украине в выдаче россиянина Чуркина

Ответ украинской стороны на запрос аргентинского суда по делу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, задержанного в Буэнос-Айресе из-за объявления в розыск Украиной, дает основания для отказа. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Кристиан Рубилар.

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"Генеральная прокуратура Украины дала ответ. <...> Есть причины для отказа", - сказал он.

1 февраля посольство России в южноамериканской стране подтвердило, что в международном аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины был задержан гражданин России. Как сообщил Рубилар, Украина добивается выдачи Чуркина в связи с обвинениями в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Аргентинский суд попросил дополнительные документы для обоснования запроса об экстрадиции.