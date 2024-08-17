В МИД Украины ответили на информацию об угрозе применить «грязную бомбу»

В МИД Украины опровергли данные о планах использовать «грязную бомбу» и ударить по АЭС.

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«Официально опровергаем эти сообщения. У Украины нет ни намерений, ни возможности совершать подобные действия», — заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий в соцсети X.

Ранее в Управлении внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что руководство Украины готовит удар по ядерным объектам России.

Вместе с этим военный корреспондент Марат Хайруллин заявил, что украинские военные готовят взрыв «грязной» ядерной бомбы. Удары планируется нанести по местам хранения отработавшего топлива АЭС.