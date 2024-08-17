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Щекотливая тема: почему в Вашингтоне не комментируют диверсию на «Северных потоках»

США в ситуации с подрывом «Северных потоков» подспудно легитимизируют терроризм, в том числе на территории своих союзников, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он назвал показательным отказ американских чиновников высказываться по резонансной теме. По его словам, США пытаются занять роль стороннего наблюдателя и замять высказывания американского руководства о важности уничтожения газопроводов. На этом фоне СМИ регулярно публикуют собственные расследования, в которых выдвигаются довольно абсурдные версии произошедшего, отмечают эксперты. Таким образом на Западе пытаются создать информационный шум и отвлечь внимание от истинных виновников диверсий, считают аналитики.

Почему в Вашингтоне не комментируют диверсию на «Северных потоках»
© globallookpress.com

Вашингтон своим нежеланием комментировать тему подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и уходом от расследования этих диверсий фактически легитимизирует терроризм, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Отказ чиновников высказаться по резонансной теме достаточно показателен... Фактически речь идёт о подспудной легитимизации терроризма, даже когда дело касается территории союзников. По сути, Америка даёт карт-бланш на аналогичные преступления в будущем», — считает дипломат.

По его мнению, в Белом доме «пытаются хорошо устроиться», заняв выгодную для себя позицию стороннего наблюдателя. В Вашингтоне хотят, чтобы высказывания руководства США о важности уничтожения российских газопроводов были забыты, а вся ответственность легла на киевский режим, подчеркнул Антонов.

«Хотя прекрасно понимают, что в Киеве и шагу не сделают без отмашки из Вашингтона. При этом функционеры палец о палец не ударили, чтобы правда о событиях почти двухлетней давности увидела свет», — приводятся его слова в Telegram-канале российской дипмиссии.

Посол добавил, что Россия продолжит добиваться определения реальных виновников подрыва и их наказания.

Смещение фокуса

Ранее, 14 августа, в газете The Wall Street Journal был опубликован материал под заголовком «Пьяный вечер, арендованная яхта: реальная история диверсии на трубопроводе «Северный поток». Ссылаясь на собственные источники, издание утверждает, что операцию лично одобрил Владимир Зеленский, а курировал её экс-главком ВСУ Валерий Залужный. При этом после того как в ЦРУ якобы призвали офис Зеленского отменить диверсию, Залужный проигнорировал его соответствующее распоряжение. WSJ также утверждает, что идея атаковать трубопроводы якобы возникла в мае 2022 года во время беседы в баре неких старших офицеров ВСУ и бизнесменов. По данным газеты, диверсию осуществляли шесть членов экипажа арендованной яхты «Андромеда», которая находится в центре внимания немецкого расследования, в том числе несколько водолазов, одним из которых была женщина.

В Вашингтоне комментировать подобные расследования отказываются. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном онлайн-брифинге 15 августа заявил, что не собирается как-либо реагировать на материал WSJ. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер лишь в очередной раз повторила, что США осуждают произошедшее на газопроводах.

В свою очередь, в России публикации западных СМИ относительно возможных исполнителей теракта на «Северных потоках» считают не соответствующими действительности. Это, в частности, отметил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Это очень похоже на попытку отвлечь внимание и сместить фокус с настоящих виновников этого преступления», — приводит РИА Новости заявление дипломата.

Во Франции также усомнились в правдоподобности описанной WSJ версии. «СМИ кормят нас небылицами! Как всегда, в них мало правды и много лжи, чтобы всё запутать и скрыть настоящих заказчиков», — написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

При этом он обратил внимание, что в новой версии отсутствуют утверждения о причастности России к подрыву. По его словам, это уже прогресс, так как ранее утверждалось обратное. С точки зрения Филиппо, Зеленский в публикации представляется «простаком, но всё же хорошим», а НАТО, Польша, Великобритания и США оказываются невиновными — «просто немного глупыми, потому что не смогли предвидеть надвигающийся удар».

«Расследование Сеймура Херша, которое прямо указывает на США и НАТО, намного более серьёзное и убедительное», — резюмировал Филиппо.

Своя выгода

Напомним, 26 сентября 2022 года в Балтийском море, вблизи острова Борнхольм, произошла серия взрывов на экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», в результате чего были разрушены три из четырёх ниток. Расследование инцидента организовали Германия, Дания и Швеция, не пригласив Россию принять в нём участие. Однако спустя некоторое время шведская прокуратура прекратила следственные действия под предлогом, что юрисдикция королевства в данном случае неприменима. Позднее, 13 июля 2024-го, премьер страны Ульф Кристерссон в интервью Time заявил, что следователи пришли к выводу о невозможности кого-либо обвинить в подрыве. Следом за Швецией расследование свернули и в Дании — якобы из-за недостатка оснований для его продолжения.

Между тем в России не раз заявляли, что за терактом на «Северных потоках» стоят США. Именно Вашингтон острее всего выступал против газопроводов и намекал на возможность их вывода из строя. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в сентябре 2022 года в своём Telegram-канале напомнила о высказываниях американского президента Джо Байдена на эту тему. Глава Белого дома в феврале того же года пообещал, что с «Северным потоком» будет покончено, если Россия начнёт операцию против Украины.

Позднее Захарова также указала на замечания госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что отсутствие «Северных потоков» позволило Соединённым Штатам нарастить производство СПГ и стать главным поставщиком этого сырья в Европу.

«Это невероятная возможность: раз и навсегда избавиться от зависимости от российских энергоносителей... Это очень важно и открывает колоссальные стратегические возможности на ближайшие годы. А пока мы полны решимости сделать всё возможное, чтобы последствия всего этого не легли на плечи граждан наших стран или, если уж на то пошло, всего мира», — заявил Блинкен 30 сентября 2022 года.

«Менеджмент глобального терроризма»

По мнению экспертов, подчёркнутое нежелание США официально высказываться о диверсии на «Северных потоках» ярче всего говорит об их причастности к произошедшему.

«Подрыв газопроводов — очевидный акт терроризма, за которым явно стояла какая-то государственная спецслужба. Ввиду того, что был нанесён серьёзный ущерб экономике Германии, это довольно щекотливая тема, и поэтому никто не хочет брать ответственность на себя. Даже если США не участвовали в подрыве напрямую, они не могли не быть в курсе готовящейся диверсии, что автоматически делает их соучастниками. Однако если в Вашингтоне признают это, то встанет вопрос о дальнейших отношениях американцев с союзниками», — пояснил в беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

Он не исключает, что США, пытаясь не допустить утечек о своей возможной роли в инциденте, могут пойти на любые меры.

«Думаю, что эту историю будут и дальше замалчивать. Не удивлюсь, если попытаются предпринять шаги для сокрытия фактов, улик и свидетелей. Скажем, исполнители, на которых сегодня все указывают, могут исчезнуть. Такое случается очень часто», — заявил эксперт.

В свою очередь, политолог Александр Асафов обратил внимание, как при отсутствии официальных комментариев американских властей активизируются западные СМИ, тиражируя собственные версии произошедшего.

«Всё это подчинено одной задаче — создать максимальный информационный шум, чтобы увести общественное внимание от реального выгодоприобретателя и актора, в действительности обладающего технологиями и возможностями для подготовки этого теракта. И Вашингтон устраивает такое положение в инфополе. В противном случае, раздавая официальные комментарии, есть риск выйти на самих себя», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Он также подчеркнул, что США никогда не признают себя ответственными в какой-либо террористической деятельности, даже несмотря на сотрудничество своих спецслужб с террористическими организациями.

«Они просто не отождествляют себя с такими действиями, оправдываясь интересами национальной безопасности. Но их менеджмент глобального терроризма может привести к плохим последствиям и для США, и для их союзников», — заметил политолог.

Вместе с тем в ближайшее время не стоит ждать, что отношения США и их союзников как-либо изменятся, даже если вскроется непосредственная причастность Вашингтона к взрывам, считает сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Европейские союзники — больше сателлиты. Поэтому они помалкивают, следуя навязываемому им курсу. Определение истинных виновных не отвечает их интересам, поэтому расследование будет идти в вялотекущем режиме. Хотя все всё прекрасно понимают, но на Западе заинтересованы в сокрытии правды», — резюмировал аналитик.

В мире
Ульф Кристерссон
Валерий Залужный
Константин Блохин
Сеймур Херш
Вадим Козюлин
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