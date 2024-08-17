В Великобритании судят поляка, выдававшего себя за члена ЧВК "Вагнер"

Поляк Петр Кучарски, проживающий в городе Уотфорд близ Лондона, признал себя виновным в выражении поддержки запрещенной в Великобритании ЧВК "Вагнер". Об этом сообщила газета The Times по итогам заседания Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли.

Отмечается, что Кучарски были предъявлены обвинения в "признании своего членства в запрещенной организации". В ходе слушаний выяснилось, что 49-летний мужчина в реальности не состоял в ЧВК "Вагнер" и не воевал, а лишь "делал вид, что является членом организации". По словам прокурора Дэна Поусон-Паундса, "нет свидетельств того, что Кучарски в действительности отправлялся в те места, о которых он говорил, или был вовлечен в активность, связанную с группой "Вагнер".

Он был отпущен под залог с определенными условиями, приговор в его отношении будет оглашен в ноябре. Отмечается, что в молодости в Польше Кучарски был приговорен к 15 годам тюрьмы за вооруженное ограбление.

Британские власти внесли ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций в сентябре 2023 года. Таким образом, принадлежность к группе или ее активная поддержка стали уголовным преступлением в Соединенном Королевстве, что грозит потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет.

За ношение символики террористической группировки либо ее демонстрацию при определенных обстоятельствах в Великобритании можно получить штраф в размере до £5 тыс. ($6,5 тыс.). Любые активы такой организации подлежат конфискации в случае их обнаружения в стране.