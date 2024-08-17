Самолет кандидата в вице-президенты США совершил аварийную посадку

Самолет кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймса Дэвида Вэнса совершил аварийную посадку в аэропорту Милуоки (штат Висконсин), куда вынужден был вернуться после вылета из-за технической неисправности. Об этом в пятницу сообщил портал Daily Beast.

"Пилот сообщил, что была обнаружена проблема с уплотнителем двери. После сообщения о чрезвычайной ситуации, Trump Force Two (самолет напарника кандидата в президенты страны от республиканцев Дональда Трампа - прим. ТАСС) вернулся в Милуоки", - заявила порталу пресс-секретарь Вэнса Тейлор ван Кирк.

Она отметила, что после устранения неисправности самолет благополучно вылетел в Цинциннати (штат Огайо).

The Daily Beast уточняет, что речь идет самолете Boeing 737-800, введенном в эксплуатацию 22 года назад. Избирательный штаб Трампа и Вэнса использует его для полетов на предвыборные мероприятия.

9 августа самолет Трампа также столкнулся с техническими неполадками и совершил вынужденную посадку в штате Монтана.