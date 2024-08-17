В Греции намерены открыть еще пять центров вакцинации против оспы обезъян

Греческие органы здравоохранения принимают меры по предотвращению и раннему выявлению случаев заболевания mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян) в связи с тем, что они могут появиться и в Греции. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения страны Ирини Агапидаки.

"У нас нет повышенного беспокойства по поводу mpox в отношении населения страны в целом, речь идет только о группах высокого риска, для которых уже рекомендованы конкретные меры защиты", - приводит ее заявление Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

По словам замминистра, в Греции вакцинация против оспы обезьян началась 22 июля 2024 года в афинских больницах "Аттикон" и "Андреас Сиггрос", и она касается только групп высокого риска.

"В следующий период еще пять центров вакцинации будут работать в Салониках, Александруполисе, на Крите, в Патрах и Афинах", - сообщила Агапидаки.

Замминистра отметила, что в стране существует достаточный запас лекарств и вакцин для решения этой новой проблемы в сфере общественного здравоохранения. Кроме того, в настоящее время риск передачи mpox в Греции оценивается как низкий.

Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний повысил уровень риска для населения в ЕС/ Европейской экономической зоне в связи с высокой вероятностью завозных случаев mpox. При этом эксперты отмечают, что "вероятность устойчивой передачи в Европе очень низкая при условии быстрой диагностики завозных случаев и принятия мер контроля".