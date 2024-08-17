Харрис поймали на постоянном игнорировании журналистов

Вице-президент США, основной претендент на выдвижение в главы государства от Демпартии Камала Харрис не проводила официальных пресс-конференций или интервью уже 26 дней, передает Fox News. По информации телеканала, политик отказалась от подобного формата выступлений с тех пор, как сменила главу Белого дома Джо Байдена в предвыборной гонке. "Хотя Харрис занята предвыборной кампанией, выступает на различных мероприятиях и дает неофициальные комментарии журналистам в разное время с тех пор, как фактически заменила президента Байдена в списке [кандидатов в президенты от демократов], но за три с лишним недели она не давала официальных пресс-конференций и обширных интервью", - говорится в тексте. Как отмечает Fox News, Харрис проводит краткие мероприятия и неофициальные сессии с отдельными репортерами. Телеканал подчеркивает, что ее оппонент, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп, напротив, активно встречается с журналистами. "С 6 августа Трамп ответил на 81 вопрос на пресс-конференциях и в интервью, включая двухчасовую сессию со сторонником Илоном Маском", - резюмируется в материале.

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