Президент ОАЭ встретился с главой правительства талибов

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с главой временного правительства Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом, который проходит лечение в одной из клиник Абу-Даби.

Как сообщило эмиратское государственное агентство WAM, президент посетил одного из лидеров радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы "осведомиться о его здоровье". В ходе встречи глава правительства талибов "высоко оценил историческую роль ОАЭ в предоставлении гуманитарной помощи афганскому народу посредством реализации проектов реконструкции и развития в Афганистане".

Мохаммад Хасан Ахунд в январе 2001 года был включен в санкционный список ООН на основании резолюций 1267 и 1333 Совета Безопасности, касающихся деятельности движения "Талибан".

В начале июня президент ОАЭ принял в Абу-Даби делегацию "Талибана", возглавляемую министром внутренних дел Афганистана Сираджуддином Хаккани, которого США разыскивают за причастность к терроризму. На одной из фотографий, опубликованных агентством WAM, запечатлено, как президент встречает афганскую делегацию, в состав которой входил глава разведки и член политического крыла "Талибана" Абдул Хак Васик.

Хаккани включен в санкционный список ООН за экстремистскую деятельность, а также связи с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и международным террористом Усамой бен Ладеном.

ОАЭ - одна из немногих стран, которая поддерживает связи с движением "Талибан", в том числе экономические. В мае 2022 года эмиратская компания GAAC Solutions, специализирующаяся на обслуживании воздушных судов, подписала соглашение с талибами об управлении аэропортами в Кабуле, Кандагаре, Герате и Мазари-Шарифе. Спустя год лоукостеры Flydubai и Air Arabia возобновили полеты в афганскую столицу.