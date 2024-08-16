Канаду обвинили в ведении необъявленной войны против России

Российское посольство в Оттаве прокомментировало решение Канады позволить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать канадское оружие на территории России. Заявление дипмиссии приводит РИА Новости.

В посольстве подчеркнули, что никогда не строили иллюзий насчет «так называемой сдержанности Запада». Они назвали подобные заявления ложью и фейками.