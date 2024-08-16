Финляндия поставила точку в вопросе открытия границ с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо оценил условия открытия границ с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал MTV.

По словам Орпо, в данный момент Финляндия не видит каких-либо условий для открытия границ с Россией. Как уточнил финский премьер, для открытия границ власти его страны должны быть уверены, что с российской стороны не придут люди с проблемами в документах.

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«Открытие границы было бы в наших общих интересах, но сейчас для этого нет условий», — заявил он.

Орпо также добавил, что в данный момент Финляндия не видит каких-либо улучшений ситуации на границе с Россией.

Ранее власти Финляндии обсудили председательство страны в ОБСЕ.