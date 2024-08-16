Депутаты устроили драку в парламенте Турции

Драка между депутатами произошла на внеочередном заседании парламента Турции, созванном по требованию оппозиционной «Рабочей партии» в связи с лишением мандата их коллеги Джана Аталая. Об этом сообщает NTV.

Драка произошла во время выступления с трибуны депутата от «Рабочей партии» Ахмета Шика. В тот момент, когда он, обращаясь к членам правящей Партии справедливости и развития, обвинил их в беззаконии и «религиозном шарлатанстве», один из его оппонентов не выдержал и кинулся на него с кулаками. Затем в драку вмешались и другие, потасовка длилась порядка 25 минут. В результате несколько человек серьезно пострадали. В перерывах персоналу парламента пришлось вытирать следы крови у трибуны, где произошла драка.

Всего заседание прерывалось трижды, в итоге в ситуацию даже пришлось вмешаться спикеру меджлиса Нуману Куртулмушу.

Напомним, что в 2022 году Аталая приговорили к 18 годам лишения свободы за участие в антиправительственных протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году. В мае 2023 года он был избран в парламент от «Рабочей партии», однако в январе 2024 года его лишили депутатского статуса на основании вердикта апелляционного суда. В оппозиции это решение сочли грубым нарушением конституции.