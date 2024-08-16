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Bloomberg: атака на Курскую область РФ может посеять раздор среди союзников Украины

Атака Украины на Курскую область может посеять раздор среди союзников Киева. С такой оценкой выступило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Названы последствия атаки на Курскую область для союзников Украины
© РИА Новости

По их словам, некоторые союзники по НАТО "высказали опасения" по поводу того, что есть значительный риск, что эскалация боевых действий может отвлечь крайне необходимые войска и потенциально "посеять раздор среди сторонников Киева".

Bloomberg также отмечает, что на Западе считают, что Украина выбрала "неудачное время" для атаки, кроме того, для многих непонятны цели такого шага.

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Массированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область РФ началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате обстрела пострадали и поступили в медицинские учреждения более 140 человек, в том числе 10 детей. В пунктах временного размещения находятся свыше 10 тыс. эвакуированных из приграничных районов области.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 2 860 военных, 41 танк и 40 бронетранспортеров. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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