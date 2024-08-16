Названы последствия атаки на Курскую область для союзников Украины

Атака Украины на Курскую область может посеять раздор среди союзников Киева. С такой оценкой выступило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, некоторые союзники по НАТО "высказали опасения" по поводу того, что есть значительный риск, что эскалация боевых действий может отвлечь крайне необходимые войска и потенциально "посеять раздор среди сторонников Киева".

Bloomberg также отмечает, что на Западе считают, что Украина выбрала "неудачное время" для атаки, кроме того, для многих непонятны цели такого шага.

В УВКБ ООН высказались о ситуации с эвакуированными из Курской области

Массированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область РФ началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате обстрела пострадали и поступили в медицинские учреждения более 140 человек, в том числе 10 детей. В пунктах временного размещения находятся свыше 10 тыс. эвакуированных из приграничных районов области.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 2 860 военных, 41 танк и 40 бронетранспортеров. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.