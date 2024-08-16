Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область отодвинула перспективу переговоров Москвы и Киева. Такое мнение он выразил на своей странице в X.

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По словам Боуза, нападение украинских военнослужащих на мирных жителей региона ухудшило отношение россиян к Киеву.

«Это идиотское решение Зеленского и его кураторов из НАТО отодвинуло перспективу мирных переговоров еще дальше, чем это было в начале конфликта. Русские теперь не в настроении разговаривать», — написал западный журналист.

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Ранее полномочный представитель президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев оценил ситуацию в Курской области. Он заверил, что обстановка в регионе на данный момент напряженная, но управляемая.

Перед этим полковник в отставке, военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что рейд ВСУ в Курскую область станет одной из причин проблем с мобилизацией в республике.