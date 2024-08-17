Байден заявил, что оптимистично настроен в отношении сделки по Газе

Президент США Джо Байден заявил, что настроен оптимистично в отношении результатов переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которые состоялись в Дохе.

"Я настроен оптимистично. Нет, еще далеко не конец. Осталось решить еще пару вопросов. Я думаю, у нас есть шанс", - сказал американский лидер, общаясь с журналистами. Его слова приводит пресс-пул Белого дома. Байден отказался уточнить, с чем связан его оптимизм по поводу сделки. "Если я скажу вам, то выдам все, что происходит", - отметил он.

Президент США также не уточнил, когда начнет действовать режим прекращения огня в случае достижения договоренностей. "Это еще предстоит увидеть", - сказал он.

15 августа в Дохе начался новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников. С катарской стороны в переговорах участвовал премьер-министр и глава МИД эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Вашингтон представлял директор ЦРУ Уильям Бернс, египетскую делегацию возглавлял руководитель разведслужбы Аббас Камель.

В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам переговоров, которое опубликовал официальный представитель египетского президента Ахмед Фахми, отмечается, что они прошли "в позитивной атмосфере". Стороны договорились провести следующую встречу в Каире до конца будущей недели. Технические группы в ближайшие дни продолжат разрабатывать механизмы реализации основных пунктов соглашения, в том числе касающихся обмена заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, а также гуманитарной ситуации в анклаве.