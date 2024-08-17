Байден выступил с призывом о переговорах по Газе

Президент США Джо Байден считает недопустимыми попытки подорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта в секторе Газа. Соответствующее заявление американского лидера распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

По словам Байдена, выдвинутое по его указанию американскими переговорщиками новое предложение по урегулированию ситуации в палестинском анклаве "закладывает основу для достижения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в ближайшие дни". Президент подчеркнул, что переговорщики США "останутся в регионе, чтобы продолжать в ближайшие дни техническую работу", а "высокопоставленные чиновники вновь соберутся в Каире до конца недели".

"В подтверждение моей непоколебимой приверженности безопасности Израиля я направляю [туда] госсекретаря [США Энтони] Блинкена, чтобы продолжить интенсивные усилия по достижению соглашения и подчеркнуть, что на фоне имеющейся перспективы заключения всеобъемлющей сделки о прекращении огня и освобождении заложников никто в регионе не должен предпринимать действия с целью нарушить этот процесс", - заявил Байден.

15 августа в Дохе начался новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. С катарской стороны в переговорах участвовал премьер-министр и глава МИД эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Вашингтон на консультациях представлял директор ЦРУ Уильям Бернс, египетскую делегацию возглавлял руководитель разведслужбы Аббас Камель.

В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам консультаций отмечается, что переговоры прошли "в позитивной атмосфере". В ходе консультаций США при поддержке Катара и Египта представили предложение, которое позволит уменьшить разногласия между ХАМАС и Израилем, указывается в тексте. Стороны договорились провести следующую встречу в Каире до конца будущей недели. Как уточняется, технические группы в ближайшие дни продолжат разрабатывать механизмы реализации основных пунктов соглашения, в том числе касающихся обмена заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, а также гуманитарной ситуации в анклаве.