Анонсирован визит Блинкена в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет с визитом в Израиль 18 августа. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, на следующий день, 19 августа, у Блинкена запланирована встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Ее темой, вероятнее всего, станут переговоры о прекращении огня в секторе Газа.

Кроме того в рамках данной поездки Блинкен может также посетить Каир и Доху.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.