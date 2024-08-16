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Le Figaro: обнаружено тело пилота разбившегося на авиашоу во Франции самолёта

Пилот коллекционного самолёта Fouga Magister, разбившегося на авиашоу в департаменте Вар во Франции, погиб.

Обнаружено тело пилота разбившегося на авиашоу во Франции самолета
© globallookpress.com

Об этом пишет Le Figaro.

«Пилот погиб, его тело найдено», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пилот не смог покинуть самолёт, так как у него не было катапультируемого кресла. Воздушное судно упало в воду.

Прокуратура начала расследование причин авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что во время авиашоу в коммуне Ле-Лаванду во Франции разбился коллекционный самолёт Fouga Magister.

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