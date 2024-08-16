Гутерриш призвал обеспечить гуманитарные паузы в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в секторе Газа сделать гуманитарные паузы для проведения вакцинации от полиомиелита. Его слова приводит ТАСС. "Я призываю все стороны немедленно предоставить конкретные гарантии, гарантирующие обеспечение гуманитарной паузы", - сказал он. По его словам, для проведения вакцинации от полиомиелита "необходим мир и немедленное гуманитарное прекращение огня". До этого Гутерриш осудил ракетный удар израильских войск по школе "Эт-Табиин", которая находится в секторе Газа. В офисе Гутерриша назвали "устрашающей" атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на образовательное учреждение в палестинском анклаве. По информации ООН, сейчас школа "Эт-Табиин" выполняет роль убежища для сотен семей. Представители генсека добавили, что руководитель всемирной организации "приветствует посреднические усилия" США по возобновлению переговоров между Израилем и палестинским радикальным Стало известно о результатах переговоров по Газе в Дохе движением ХАМАС.

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