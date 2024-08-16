В США заявили о шагах НАТО по противодействию Китаю

НАТО наращивает свое военное присутствие в Тихом океане, в том числе укрепляя европейский флот. Это делается для противодействия Китаю, сообщает Bloomberg.

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Агентство отмечает, что усиление НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) является раздражителем для Китая.

"НАТО усиливает военно-морское присутствие в западной части Тихого океана для противодействия Китаю, направляя военные корабли в новые места, что может привести к обострению отношений с Китаем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Италия уже разместила в Тихом океане свой авианосец Cavour, с которого американские истребители провели учения по стрельбе по воздушным целям. В следующем году Великобритания планирует отправить в регион авианосец HMS Prince of Wales, а Франция, Германия и Нидерланды готовы направить свои авианосные ударные группы.

До этого в МИД Китая назвали НАТО "пережитком холодной войны и продуктом лагерной конфронтации".