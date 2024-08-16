В Китае назвали главный ориентир для отношений с Россией

Консенсус лидеров Китая и России является главным ориентиром для развития отношений между двумя странами. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

По его словам, Пекин готов к взаимодействию с российской стороной и «будет следовать консенсусу, достигнутому между главами двух государств в качестве основополагающего ориентира». Среди ключевых пунктов развития отношений КНР с РФ Линь Цзянь назвал непрерывное укрепление взаимного доверия с Москвой, расширение двустороннего сотрудничества и поддержание дружественных традиций.

Также он напомнил, что в 2024 году исполняется 75 лет с момента установления китайско-российских дипломатических контактов. Кроме того официальный представитель МИД КНР указал, что к этой дате приурочены перекрестные годы культуры Китая и РФ.