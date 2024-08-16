Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 лиц, которые были осуждены за преступления протестной направленности. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает «Пул Первого».

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Известно, что среди помилованных числится 14 женщин и 16 мужчин. Часть из них имеют серьезные заболевания, либо относятся к группе лиц пенсионного возраста.

— Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни. Контроль за исполнением таких обязательств по поручению Главы государства обеспечит Министерство внутренних дел, — говорится в сообщении.

При этом 16 августа стало известно, что Следственный комитет (СК) Белоруссии начал заочное расследование против уехавшего из страны популярного комика Славы Комиссаренко. Уточняется, что стендап-комика обвиняют в клевете и оскорблении белорусского президента Александра Лукашенко.

В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что бывший главред Telegram-канала Nextа Роман Протасевич был помилован, потому что он выполнил все оговоренные условия.