Украина должна заплатить Германии компенсацию за подрыв ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». С таким требованием на своей странице в соцсети Х выступила депутат бундестага и сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель. Lenta.ru

По ее словам, немцев заверяли, что подрыв газопроводов произошел по приказу президента РФ Владимира Путина, однако выяснилось, что за этим стоит Владимир Зеленский. «За экономический ущерб нашей стране из-за подрывов «Северных потоков» ... должна платить Украина», — написала она. Газета.ru

Ранее лидер голландской ультраправой партии «Форум за демократию» (FvD) Тьерри Боде призвал парламентские фракции в Нидерландах провести экстренные дебаты по поводу роли Зеленского в подрыве «Северных потоков». ТАСС