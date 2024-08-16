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В США предупредили Зеленского о намерении Запада его дискредитировать

Запад затеял кампанию по дискредитации Владимира Зеленского с целью избавиться от него. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, передает «РИА Новости».

В США предупредили Зеленского о намерении Запада его дискредитировать
© globallookpress.com

Он уверен, что «от Зеленского избавятся».

«Я думаю, это начало публичной дискредитации Зеленского, чтобы он не смог оставаться у власти», — добавил Риттер.

В качестве доказательства своих слов он указал на то, что именно сейчас западные СМИ заговорили о его причастности к подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Риттер считает, что с помощью этой повестки Запад хочет заменить Зеленского на человека, который будет лучше исполнять их волю и служить их интересам.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что Вашингтон может разрабатывать сценарий смещения Зеленского и замены его на кого-то более открытого к переговорам с Россией.

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