Запад затеял кампанию по дискредитации Владимира Зеленского с целью избавиться от него. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, передает «РИА Новости».

Он уверен, что «от Зеленского избавятся».

«Я думаю, это начало публичной дискредитации Зеленского, чтобы он не смог оставаться у власти», — добавил Риттер.

В качестве доказательства своих слов он указал на то, что именно сейчас западные СМИ заговорили о его причастности к подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Риттер считает, что с помощью этой повестки Запад хочет заменить Зеленского на человека, который будет лучше исполнять их волю и служить их интересам.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что Вашингтон может разрабатывать сценарий смещения Зеленского и замены его на кого-то более открытого к переговорам с Россией.