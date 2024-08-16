СБУ сообщила о задержании шести «приспешников России»

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Одессе и Николаеве шести подростков, которые жгли внедорожники ВСУ и релейные шкафы на юге Украины «по заказу России». Самому младшему из них 13 лет.

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По данным СБУ, задержанные были «завербованы спецслужбами РФ в Telegram-каналах», им обещали «быстрый заработок в обмен на сотрудничество». Свои задания они «снимали на телефоны».

Отмечается, что трех фигурантов дела, двум из которых по 18 лет, задержали в Одессе, они поджигали релейные шкафы. Еще трех несовершеннолетних в возрасте 13, 14 и 16 лет, арестовали в Николаеве.

«По заказу РФ они подожгли два служебных пикапа морской пехоты ВСУ. Украинские военные привезли соответствующие авто на ремонт в областной центр после выполнения боевых задач на южном фронте. В дальнейшем фигуранты готовили поджоги местных административных зданий ТЦК», — говорится в тексте.

В отношении трех фигурантов возбудили уголовное дело по статье о диверсии, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Одного из задержанных в Николаеве обвинили в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, он находится под домашним арестом. Ему грозит до восьми лет. Также в настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности двух его сообщников, которым 13 и 14 лет.