Молдавию лишили языка, истории, а теперь готовят к роли «пушечного мяса» и попрошайки в Европе. Как сообщает RT, в этом уверен выдвинутый оппозиционным блоком «Победа» кандидат на пост президента страны Василий Боля на съезде партии в Москве.

Политик заявил, что текущие решения во внутренней и внешней политике Молдавии в действительности не принимаются президентом или парламентом. Он считает, что они пишутся «из-за рубежа».

«К сожалению, за последние четыре года это все привело к тому, что нас лишили языка, <…> нас лишили истории, нас лишили много чего. И, к сожалению, нам готовят роль страны, которая будет, прошу прощения, попрошайкой Европы», — сказал он.

Кандидат напомнил при правлении президента Майи Санду долг госдолг республики вырос в 2,5 раза. Он добавил, что анализ политической ситуации также говорит о том, что Молдавию собираются сделать «пушечным мясом».

Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз. Действующий лидер Санду уже заявила о своем участии как независимый кандидат.