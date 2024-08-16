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Патрушев рассказал, почему ВСУ напали на Курскую область

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область вызвано предчувствием приближения краха киевского режима. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил помощник президента России Николай Патрушев.

— Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима, — подчеркнул Патрушев.

Он также выразил мнение, что атака была спланирована при участии НАТО и спецслужб Запада. Он отметил, что без этого, как и прямой поддержки со стороны Запада, Киев бы не рискнул дать приказ зайти на территорию России, передает «Известия».

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СМИ: Бойцы ВСУ массово пытаются сбежать из Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) из отрезанных от снабжения 80-й, 82-й и 154-й бригад массово переодеваются в гражданскую форму, угоняют авто местных и пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, в полиции уже лежат заявления об угоне по меньшей мере 40 машин из приграничных населенных пунктов. Параллельно российскими бойцами задержаны и пленены по меньшей мере 10 украинских солдат в «гражданке». Все они находились на пути к государственной границе.

В публикации отмечается, что причинами бегства стали отсутствие резервов, нехватка боекомплектов и топлива. Кроме того, проблем приносит отсутствие связи, поскольку интернет от Starlink на территории Курской области не работает.

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ВС РФ отразили групповой удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту

В ночь на 16 августа российские средства ПВО отразили групповой удар ВСУ ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным Минобороны, ВСУ запустили 12 ракет ATACMS. Все они были уничтожены. Также российские военные уничтожили украинский Су-27 на аэродроме базирования и три боевые машины системы залпового огня HIMARS.

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В Приморье произошло масштабное отключение электричества

Во Владивостоке и его пригороде произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщил Telegram-канал «Восток Медиа».

По его информации, обесточены более двух тысяч жилых домов во Владивостоке.

Помимо Владивостока и его пригорода, отключение электроэнергии затронуло города Артем и Находка.

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В поместье ведущего Первого канала в США провели обыск

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США со вторника, 13 августа, проводят обыски в поместье Patria, принадлежащем американскому политологу и ведущему российского Первого канала Дмитрию Саймсу, в Хантли, округ Раппаханнок, штат Виргиния. Об этом сообщает издание Rappahannock News.

Местный житель рассказал, что правоохранители пришли в поместье Patria и вывозили оттуда предметы на грузовиках с прицепами. Агенты снова вернулись на территорию утром в четверг, 15 августа. Согласно протоколам суда округа Раппаханнок, участок в июле 2021 года был продан американскому политологу и историку советского происхождения Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии за 1,63 миллиона долларов.

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В Армении ответили на вопрос о пересмотре касающейся РФ части учебников истории

Скандальные формулировки в учебниках истории для армянских школьников об «аннексии Россией Восточной Армении» будут пересмотрены. Об этом сообщили в Минобрнауки республики, передает «Sputnik Армения».

В ведомстве заявили, что авторы учебника предложили в ближайшее время отредактировать название соответствующей главы в пособии.

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Названы подешевевшие в России продукты питания

В июле 2024 года в России сильнее всего снизились цены на овощи из «борщевого набора», баранину, яблоки и яйца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.

Морковь подешевела на 16,1 процента, свекла — на 15 процентов, картофель — на 13,67 процента. Однако наблюдается аномальная ситуация с ценами на капусту, стоимость которой в августе обычно опускается, однако в этом году растет.

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Число пострадавших при обстреле ТЦ в Донецке возросло

© Кадр из видео

Число мирных жителей Донецка, пострадавших в результате обстрела торгового центра "Галактика" в Петровском районе города со стороны украинской армии, возросло до 11. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве ДНР.

Ранее глава республики Денис Пушилин информировал о семи пострадавших, в том числе подростке.

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17-летняя фигуристка рассказала, что пережила попытки суицида и изнасилования

17-летняя фигуристка Анастасия Зинина на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась с подписчиками проблемами и трудностями, с которыми ей пришлось столкнуться в своей жизни.

«Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования, и чуть не стала инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки...» — написала Зинина.

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Дорожные разборки со стрельбой в Москве попали на видео

В Москве автомобилисты устроили дорожные разборки со стрельбой. Как сообщает Telegram-канал Shot, мужчины решили помочь другу, который стал виновником аварии.

Авария случилась около 14:00 мск на Кавказском проспекте — Mercedes-Benz врезался в Toyota. Водитель немецкого авто решил позвать на место друзей. Через некоторое время они прибыли на Nissan и попытались запугать водителя японской иномарки, прикрываясь связями.

В ходе конфликта один из мужчин, приехавших на «помощь», достал травматическое оружие, выстрелил в воздух, а после силой вытащил автомобилиста из Toyota. В ситуацию своевременно вмешались сотрудники ДПС. О пострадавших не сообщается.

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