Комиссаренко обвинили в клевете и оскорблении президента Белоруссии

Следственный комитет (СК) Белоруссии начал заочное производство против стендап-комика Славы Комиссаренко, сообщает РИА Новости. В производстве, среди прочего, идет речь об оскорблении главы Белоруссии Александра Лукашенко и клевете.

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В начале 2022 года Комиссаренко сообщал, что КГБ Белоруссии объявил его в розыск. Комик отмечал, что на тот момент у него уже было гражданство России.

За год до этого комик сообщал, что ему запрещено выступать в Белоруссии - его гастрольное удостоверение было отменено. Комиссаренко связывал это со своими шутками о Лукашенко.

По данным РИА Новости, данные о расследовании появились на сайте белорусского СК 15 августа. Из опубликованной информации следует, что комику вменяют три уголовные статьи: умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды; публичная клевета в отношении президента Белоруссии; публичное оскорбление президента Белоруссии.

По информации агентства, по этим статьям комику может грозить до шести лет заключения. Сейчас Комиссаренко находится за пределами Белоруссии.