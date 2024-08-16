Расследование диверсии на «Северных потоках», которое проводят власти Германии, является «фальшивкой». Таким мнением поделился немецкий политолог Кристоф Херстль. Газета.Ru

«Берлин должен был быть уверен, что украинского дайвера не поймают. Перед судом очень быстро вскроется, что все это дело — фальшивка, а вся эта история — лишь театр», — отметил эксперт. Херстль добавил, что если такая ситуация случится, то тогда «все будет указывать на причастность США к диверсии». По его мнению, власти ФРГ сделают «все возможное», чтобы пресечь обвинения в адрес Белого дома. Lenta.ru

Ранее в Нидерландах запросили срочные дебаты по Украине из-за новых данных по «Северным потокам». ТАСС