В Гагаузии назвали свой ответ на объединение Молдавии с Румынией

Глава Гагаузии (автономное образование в составе Молдавии) Евгения Гуцул заявила, что ее регион может провести референдум, если Молдавия и Румыния попытаются объединиться. Об этом сообщает РИА Новости.

Весной 2022 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия может объединиться с Румынией только в том случае, если за это решение выскажется большинство граждан. По ее словам, пока народ Молдавии «этого не хочет или нет критической массы людей, поддерживающих эту цель», объединения не будет. Санду подчеркивала, что это касается и возможного вступления страны в НАТО.

Соцопрос, опубликованный незадолго до заявления Санду, показал, что за объединение с Румынией выступают 34,4 процента жителей Молдавии, против - 49,6 процента. Еще 4,1 процента опрошенных заявили, что не стали бы участвовать в референдуме, а 10,2 процента не определились с ответом.

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Гуцул ранее заявила, что десять лет назад на референдуме жители Гагаузии решили, что регион оставляет за собой право на самоопределение, если Молдавия потеряет независимость. Гуцул подчеркивала, что это также указано в законе об особом правовом статусе Гагаузии, принятом в 1994 году.