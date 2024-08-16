Журналисты внесли иск в КС Грузии против закона об иноагентах

Представители СМИ, занимающиеся журналистскими расследованиями, внесли иск в Конституционный суд Грузии против закона об иноагентах. Об этом сообщил один из авторов иска Гела Мтивлишвили.

"Этот закон (об иноагентах - прим. ТАСС) представляет экзистенциальную опасность для журналистики. <...> Мы требуем, чтобы аннулировался ряд статей этого "российского закона", однако пока Конституционный суд примет окончательное решение по этому делу, мы требуем, чтобы было приостановлено действие целого ряда статей из него", - сказал Мтивлишвили журналистам.

Иск журналистов в Конституционный суд против закона об иноагентах является четвертым по счету. В июле 2024 года оппозиционные депутаты парламента Грузии, президент Грузии Саломе Зурабишвили и более 100 грузинских НПО также подали в Конституционный суд три иска против закона об иноагентах.

Действие закона распространится на неправительственные организации и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за границы. Они будут обязаны в январе каждого года предоставлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. В случае невыполнения этого обязательства им грозит штраф в размере 25 тыс. лари (более $9,2 тыс.). Если декларацию не предоставить после штрафа, за каждый месяц просрочки будет взиматься по 20 тыс. лари (более $7,3 тыс.).