В Евросоюзе готовят ответ Израилю на погром в палестинской деревне

Евросоюз готовит санкции в отношении членов израильского правительства после нападений поселенцев на палестинцев в расположенной на Западном берегу реки Иордан деревне Джит, написал в соцсети X глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он призвал кабмин Израиля остановить «насилие со стороны агрессивных поселенцев», которой изо дня в день происходит «при полной безнаказанности» и угрожает мирным усилиям.

Мы осуждаем нападения поселенцев в деревне Джит, направленные на устрашение палестинских гражданских лиц. Я подтверждаю свое намерение внести предложение о санкциях против тех, кто обеспечивает действия агрессивных поселенцев, включая некоторых членов правительства Израиля, — написал Боррель.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что вечером 15 августа еврейские поселенцы учинили беспорядки в палестинской деревне Джит. Десятки израильских граждан ворвались в населенный пункт, поджигали дома и автомобили, бросали бутылки с зажигательной смесью. На место происшествия отправили пограничников и армейские подразделения, для разгона толпы применялись спецсредства. Задержан и передан полиции один израильтянин, толпу погромщиков вытеснили из деревни.

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Ранее израильские ВВС нанесли удар по школе в секторе Газа. Власти страны утверждают, что в здании находился штаб ХАМАС. В движении заявили, что Израиль придумывает предлоги для оправдания нападений на гражданские объекты. По данным арабских СМИ, жертвами удара израильских военных по школе в секторе Газа стали как минимум 100 человек.