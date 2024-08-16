Немецко-финский бизнесмен, основатель файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что его атаковали украинские и американские боты в соцсети X. Он подчеркнул, что рад . возможности раздражать Киев и ЦРУ.

Ранее власти Новой Зеландии, где живет Дотком, одобрили его экстрадицию в США. Власти США утверждают, что Дотком и другие руководители Megaupload нанесли более 500 миллионов долларов ущерба киностудиям и звукозаписывающим компаниям, поощряя пользователей распространять материалы, защищенные авторским правом. Американские правоохранители считают, что это принесло сайту доход более чем в 175 миллионов долларов.

Дотком уже пообещал оспорить решение об экстрадиции. В своем аккаунте, на который подписаны 1,6 миллиона пользователей, Дотком активно критикует власти США и Украины.